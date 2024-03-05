Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında pedal çevrildi

Güncelleme:

Asarcık ilçesinde düzenlenen Yeşilay Haftası etkinliklerine öğrenciler ve yöneticiler katıldı. Etkinlikte pedal çevirme etkinliği yapıldı ve spor faaliyetleri gerçekleştirildi. Kaymakam ve Yeşilay Başkanı konuşmalar yaptı. Sağlıklı yaşam becerilerinin topluma kazandırılması hedeflendi.

Samsun'un Asarcık ilçesinde, Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında öğrenciler ve yöneticiler sağlık için pedal çevirdi.

Asarcık Spor Kulübü'nün ekipman desteği verdiği etkinliğe, Kaymakam Hakan Köksal, Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı ve Yeşilay Şube Başkan yardımcısı Dr. Hatice Öz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdil, kurum müdürleri, genç Yeşilay gönüllüleri katıldı.

Etkinlikte, 7 öğretmen ile 60 öğrenci farkındalık oluşturmak amacıyla pedal çevirdi.

Yatılı Bölge Ortaokulu'ndan başlayan etkinlik, ilçe girişindeki kavşaktan dönülüp başlangıç noktasına gelinmesiyle son buldu.

Yeşilay Haftası etkinlikleri Asarcık Spor Salonu'nda devam etti. İl Sağlık Müdürlüğü ve ilçe toplum sağlığı görevlileri tarafından obezite ve bağımlılıklarla mücadele standı kuruldu ve halat çekme, bilek güreşi gibi spor faaliyetleri yapıldı.

Etkinlikte konuşan Kaymakam Köksal, "Büyük bir kısmı yeşil alan olan ilçemizde YEŞİLAY'in etkinliklerini çok önemsiyor yerel kaynakların harekete geçirilmesi için çaba sarfediyoruz. Spor ve sağlığın sürdürülebilir bir alışkanlık olması için ilçemizde çalışmalar devam edeceğiz." dedi.

Yeşilay Samsun Başkanı Güneş, "Yeşilay varsa hayat var. Sevgili çocuklar, değerli gençler sporla, el sanatları ve kültürel faaliyetlerle bağımlılıkla hep birlikte mücadele edebiliriz. Biz tüm bu farkındalık eylemlerinde sizlerleyiz." diye konuştu.

Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz, sağlıklı yaşam becerilerini topluma kazandırma amacıyla fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme, buna uygun çevre koşullarının sağlanması noktasında birçok faaliyet yaptıklarını, kanserle ve bağımlılıklarla mücadele etme becerisini topluma kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Asarcık Müftüsü Faruk Ana tarafından Havza'da, kaza yerinden otomobiliyle kaçan sürücünün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Orhan Mutlu için yapılan duanın ardından program sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

Yeşilay Haftası Asarcık Samsun Spor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ÇANAKKALE İFTAR VAKTİ | Çanakkale iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! MUŞ İFTAR VAKTİ | Muş'ta iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! BURDUR İFTAR VAKTİ | Burdur iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! KÜTAHYA İFTAR VAKTİ | Kütahya'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! BOLU İFTAR VAKTİ | Bolu iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! KİLİS İFTAR VAKTİ | Kilis'e iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! BİTLİS İFTAR VAKTİ | Bitlis iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! BİNGÖL İFTAR VAKTİ | Bingöl iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! BİLECİK İFTAR VAKTİ | Bilecik iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! BAYBURT İFTAR VAKTİ | Bayburt iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! BATMAN İFTAR VAKTİ | Batman iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! BARTIN İFTAR VAKTİ | Bartın iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! ARTVİN İFTAR VAKTİ | Artvin iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024! Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar ve ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan tarih verdi! MEB YENİ MÜFREDAT 2024 | Yeni müfredat nasıl olacak, konuları nedir? Yeni müfredat 1, 5 ve 9. sınıflarda geçerli!
title