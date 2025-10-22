Haberler

Artvin ve Ardahan Arasında 'Kardeş Oda Protokolü' İmzalandı

Artvin ve Ardahan Arasında 'Kardeş Oda Protokolü' İmzalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin Ticaret Borsası ve Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla protokol imzaladı. Protokol kapsamında ortak projeler ve eğitim faaliyetleri planlanıyor.

Artvin Ticaret Borsası ile Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası arasında iki il arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla 'Kardeş Oda Protokolü' imzalandı.

Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek ile Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci tarafından imzalanan protokol töreninde, Artvin Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ömer Hacıoğlu ile Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Sönmez Görmüş de yer aldı.

Protokolde, bölgesel kalkınma ve sektörel projelerde ortak çalışmalar yürütme, eğitim, seminer, konferans ile çalıştaylar düzenleme gibi çeşitli konuların yer aldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu - Güncel
İzmir'de korkutan patlama! 2 katlı bina yıkıldı, yaralılar var

İzmir'de patlama! Bina yıkıldı, yaralılar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Kıvanç Tatlıtuğ ile komşu oldu! Çağatay Ulusoy'un yeni adresi

Şehirden kaçtı, taş fırınlı köy evine yerleşti
Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı

Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum

Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
Erbakan kulis bilgisi paylaştı: Kılıçdaroğlu partinin başına geri dönebilir

Canlı yayında kulağına gelen kulis bilgisini paylaştı: Kılıçdaroğlu...
41 yıllık saat devi iflas koruma başvurusunda bulundu

Rekabeti kaybetti! 41 yıllık saat devi iflasın eşiğinde
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor

E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Kızarmış tavuktaki büyük tehlike

Uzmanlar uyardı: Evinize sokmayın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.