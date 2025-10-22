Artvin ve Ardahan Arasında 'Kardeş Oda Protokolü' İmzalandı

Artvin Ticaret Borsası ile Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası arasında iki il arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla 'Kardeş Oda Protokolü' imzalandı.

Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek ile Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci tarafından imzalanan protokol töreninde, Artvin Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ömer Hacıoğlu ile Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Sönmez Görmüş de yer aldı.

Protokolde, bölgesel kalkınma ve sektörel projelerde ortak çalışmalar yürütme, eğitim, seminer, konferans ile çalıştaylar düzenleme gibi çeşitli konuların yer aldığı belirtildi.