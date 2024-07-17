Üye Girişi
Haberler

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Bahriye Üçok Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Bahriye Üçok Caddesi'ndeki esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi. Esnaf da ziyaretten memnuniyetini dile getirerek Vali Ünsal'a teşekkür etti.

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Bahriye Üçok Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Ünsal, bir süre sohbet ettiği esnafın sorun ve taleplerini dinleyerek hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren esnaf da Vali Ünsal'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Bahriye Üçok Cengiz Ünsal Politika Ekonomi Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti

 Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek

Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek

 Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu

Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu

 Hindistan'da bir okulda toplu tecavüz skandalı! 3 çocuk, 8 yaşındaki bir kızı tecavüz ettikten sonra öldürdü

Hindistan'da bir okulda toplu tecavüz skandalı! 3 çocuk, 8 yaşındaki bir kızı tecavüz ettikten sonra öldürdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title