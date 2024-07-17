Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Bahriye Üçok Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti
Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Bahriye Üçok Caddesi'ndeki esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi. Esnaf da ziyaretten memnuniyetini dile getirerek Vali Ünsal'a teşekkür etti.
Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Bahriye Üçok Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.
Ünsal, bir süre sohbet ettiği esnafın sorun ve taleplerini dinleyerek hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.
Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren esnaf da Vali Ünsal'a teşekkür etti.