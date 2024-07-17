Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Bahriye Üçok Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Ünsal, bir süre sohbet ettiği esnafın sorun ve taleplerini dinleyerek hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren esnaf da Vali Ünsal'a teşekkür etti.