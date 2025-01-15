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Artvin'de İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı

Artvin'de İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı
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Artvin Valisi Turan Ergün başkanlığında gerçekleştirilen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısında, 2024 ve 2025 yıllarına yönelik istihdam politikaları ve projeleri değerlendirildi.

Artvin Valisi Turan Ergün başkanlığında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

İstihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması, istihdamı koruyucu ve geliştirici stratejiler ile işsizliği önleyici tedbirlerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak için oluşturulan kurulun üyeleri, Valilik Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.

Toplantıda, 2024 yılında istihdam ve mesleki eğitim alanında yapılan çalışmalar değerlendirildi. Ayrıca 2025 yılında istihdamın artırılmasına yönelik planlanan çalışmalar ve ilgili kurumlarca hazırlanan projeler ele alındı.

Artvin Belediye Başkan Yardımcısı Zafer İnce, Artvin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeref Öngüner ile diğer kurul üyelerinin katıldığı toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi ile sona erdi.

Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu - Güncel
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