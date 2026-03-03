Haberler

Artvin merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Artvin merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, düşük faizli kredi vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda delil ele geçirildi.

Artvin'de, düşük faizli kredi verme vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli tutuklandı.

Yusufeli ilçesinde Temmuz 2025'te bir kişinin, düşük faizli kredi vaadiyle 500 bin lira dolandırılması üzerine Yusufeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğünce şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Nitelikli dolandırıcılık olayının aydınlatılmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) faaliyeti kapsamında yaklaşık 5 ay önce başlatılan teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kimlikleri ve adresleri belirlendi.

İstanbul'da 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Aramalarda 16 cep telefonu, 16 banka veya kredi kartı, 14 çek, 11 SIM kart, 11 POS cihazı, 6 flash bellek, 3 hard disk, 4 hafıza kartı, 9 banka dekontu, 4 dizüstü bilgisayar ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İşlemlerin ardından Artvin'e getirilen şüphelilerden 5'i Yusufeli Adliyesi'nde çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Okur
Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
İsrail, Lübnan'a kara saldırısı başlattı

Savaş büyüyor! İsrail o ülkeye kara saldırısı başlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün

Kritik telefon! Savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı
İsrail ülkenin başkentini vurdu! Art arda patlamalar yaşandı

İsrail ülkenin başkentini vurdu! Art arda patlamalar yaşanıyor
Tarihi maçtan sonra viral olan kare

"Nereden nereye" dedirten kare
Fatma Nur öğretmenin oğlu için yazdığı not kahretti: Ömrüm yeterse...

Katledilen öğretmenin oğlu için yazdığı not kahretti: Ömrüm yeterse...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün

Kritik telefon! Savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı
Savaş sürerken olay görüntü! Doktorundan jet açıklama geldi

Savaş sürerken olay görüntü! Merak edilen soruya yanıt geldi
Galatasaray'a 150 milyon euroluk piyango

150 milyon euroluk piyango! Köşeyi döndüler resmen