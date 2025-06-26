Artvin'de 18 Çocuk İçin Sünnet Şöleni Düzenlendi

Artvin'de 18 Çocuk İçin Sünnet Şöleni Düzenlendi
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Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen sünnet şöleninde 18 çocuk sünnet edildi ve çeşitli hediyeler verildi.

Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Artvin'de 18 çocuk için sünnet şöleni organize edildi.

Sünnet edilen çocuklar için Valilik makam aracının da yer aldığı araçlarla şehir turu atıldı.

Konvoyun ardından Artvin Valiliği Kaledibi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda, çocuklara çeyrek altın ve bisiklet hediye edildi.

Vali Turan Ergün, sünnet şöleninin Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirildiğini söyledi.

Güzel bir organizasyon yapıldığını belirten Ergün, "Valilik makam aracı da dahil olmak üzere emniyet, jandarma ve resmi araçlarımızla konvoy şeklinde çocuklarımızı buraya getirdik. Çocuklarla, velilerle güzel, keyifli gün geçirdik." dedi.

Bölge Müdürü Reşat Asrak ise "Çocukların ve ailelerin mutlu olduğunu görmek bizleri de memnun etti. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
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