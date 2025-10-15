Haberler

ArtNouva Sanat Fuarı 22-26 Ekim'de Başlıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanat ekonomisinin gelişimine katkıda bulunmayı hedefleyen ArtNouva Sanat Fuarı, bu yıl 'Mekan-Sanat Buluşması' temasıyla ATO Congresium'da sanatseverlerle buluşacak. Fuar, 100'ün üzerinde katılımcı ve binin üzerinde eserle 22-26 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.

"ArtNouva Sanat Fuarı", 22-26 Ekim'de ATO Congresium'da düzenlenecek.

ArtNouva'dan yapılan açıklamaya göre, sanat ekonomisi ve piyasasının gelişimine katkı sunan ArtAnkara'nın kurumsal mirasından doğan fuar, ikinci yılında "Mekan-Sanat Buluşması" temasıyla sanatseverlerle buluşacak.

ArtAnkara ve ArtContact İstanbul'un ardından sanat alanında yeni bir platform oluşturmak amacıyla ilk kez 2024'te gerçekleştirilen ArtNouva, bu yıl da sanat galerileri, sanat projeleri, üniversiteler ile mimarlık ve iç mimarlık alanındaki projeleri bir araya getirecek.

ATO Congresium'da 100'ün üzerinde katılımcının yer alacağı fuarda, binin üzerinde eser sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Etkinlikte ayrıca söyleşiler, atölye çalışmaları ve müzik dinletileri yapılacak.

Fuar, 22-26 Ekim tarihlerinde 11.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
Afganistan ve Pakistan sınır hattı yakınlarında yeniden çatışma çıktı

Komşu ülkeler bir kez daha savaşın eşiğinde! Şiddetli çatışmalar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cenaze yıkarken video çeken genç kıza tepki yağıyor

Genç kızın videosuna tepki yağıyor: Terbiyesizliğin daniskası
Serkay Tütüncü, sevgilisi Zeynep Bastık'ın konserine çiçekle geldi

Ünlü şarkıcının sevgilisi, konsere çiçekle geldi! Yazdığı not da bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.