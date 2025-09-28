Arsuz'da Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri Düzenlendi
Hatay'ın Arsuz ilçesinde 'Avrupa Spor Haftası' etkinlikleri çerçevesinde yelken ve kano yarışları gerçekleştirildi. Dereceye giren sporculara çeşitli hediyeler verildi.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlik Uluçınar Köprüsü'nde yapıldı.
Etkinlikler kapsamında yelken ve kano yarışları gerçekleştirildi.
Yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel