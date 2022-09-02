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Arnavutluk'ta yakalanan Thodex'in kurucusu Özer, hakim karşısına çıktı

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Arnavutluk'ta yakalanan Thodex'in kurucusu Özer, hakim karşısına çıktı

Arnavutluk'ta yakalanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, bu ülkede mahkemeye çıkarıldı.

Arnavutluk'ta yakalanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, bu ülkede mahkemeye çıkarıldı.

Elbasan Asliye Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya Özer, polisler eşliğinde getirildi.

Elbasan Savcılığı, Özer'in tutuklanmasının yasal olduğunu belirtti ve bu nedenle Özer hakkında tutukluluğun devamını talep etti.

Duruşmada Özer hakkında alınacak güvenlik önlemleri belirlenecek.

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

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Kaynak: AA / Fatjon Cuka - Güncel

Faruk Fatih Özer Thodex Güncel Haberler

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