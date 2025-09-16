Arnavutluk'ta Türkiye Maarif Vakfı'nın 'Okula Dönüş' Maratonu Düzenlendi

Haberler

Arnavutluk'ta Türkiye Maarif Vakfı'na bağlı okullar, yeni eğitim öğretim yılı başlangıcı dolayısıyla 'Okula Dönüş' maratonu düzenledi. Tiran'daki etkinliğe öğrenciler katıldı ve Tayyar Kağan Atay maratonun gelenek haline geldiğini belirtti.

Arnavutluk'ta Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı okullar tarafından, yeni eğitim öğretim yılının başlangıcı dolayısıyla "Okula Dönüş" maratonu düzenlendi.

Başkent Tiran'daki Büyük Göl Parkı'nda gerçekleştirilen 3 kilometrelik maratona, TMV Arnavutluk okullarının öğrencileri katıldı.

Etkinliğe katılan Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, okullarda eğitim gören öğrencilerin ve burada çalışan personelin yeni eğitim öğretim yılını kutladı.

Maratonun, 2025-2026 öğretim yılına başlangıç için çok iyi bir fikir olduğunu kaydeden Atay, "Bir büyükelçi olarak bunun bir parçası olmaktan büyük ayrıcalık duyuyorum ve bunun artık bir gelenek haline geldiğini düşünüyorum." dedi.

TMV ailesinin her geçen yıl büyüdüğünü belirten Atay, maratonun, TMV okullarının imajının Arnavut kamuoyunda daha görünür hale gelmesine yardımcı olduğunu söyledi.

TMV Arnavutluk Temsilcisi Mesut Özbaysar, ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri, öğretmenler ve davetlilerin katıldığı etkinlikte, çeşitli ödüller de takdim edildi.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
500
