Arnavutluk Özel Savcılığının Zvernec'teki turizm projesi hakkında soruşturma başlattığı belirtildi

Arnavutluk Özel Savcılık Ofisinin (SPAK), ülkenin Avlonya (Vlora) şehrindeki Zvernec bölgesinde planlanan turizm projesi hakkında soruşturma başlattığı belirtildi.

Arnavutluk medyasında yer alan haberlerde, SPAK'ın Zvernec'te ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner ile bağlantılı olduğu belirtilen ve günlerdir protesto edilen turizm projesi hakkında soruşturma başlattığı ifade edildi.

Haberlerde, ayrıca SPAK'ın bölgenin satışı ve projeye ilişkin soruşturma başlattığı ancak daha fazla bilginin kamuoyu ile paylaşılmayacağı kaydedildi.

Bu arada, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, CNN'e yaptığı açıklamada, Zvernec'teki projenin Trump ailesine ait olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

Rama, ülkesinin "hibrit bir savaşın hedefi olduğunu" savunarak, "Arnavutluk, çok iyi tanıdığımız düşmanların saldırısı altında. Turizm alanında bizimle rekabet eden güçlü çevrelerin saldırısı altındayız." dedi.

Polis, proje karşıtı göstericiler tazyikli suyla müdahale etmişti

Ülkede 30 Mayıs'ta başlayan ve hala devam eden Zvernec'teki proje karşıtı gösterilerde "Arnavutluk satılık değildir" yazılı döviz ve pankartlar açılmıştı.

Koruma altındaki bölgelerde inşaat faaliyetlerine karşı çıktıklarını belirten göstericiler "Arnavutluk bizimdir" sloganları atmış, Arnavutluk polisi ise göstericilere tazyikli suyla müdahale etmişti.

Rama daha önce yaptığı açıklamada da, "projenin tüm yasal ve çevresel prosedürlere uygun şekilde ilerlediğini" söylemişti.

Bu arada, Kushner bağlantılı olduğu belirtilen projenin maliyetinin yaklaşık 4 milyar dolar olacağı ifade ediliyor.