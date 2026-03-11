Haberler

Arnavutluk-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Tiran'da iftar programı düzenledi

Arnavutluk-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın Tiran'da düzenlediği iftar programında, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2 milyar dolara ulaşacağına dair inancını dile getirdi. ATTSO Başkanı Kenan Sevinç ise Oda'nın yeni vizyonunu tanıttı.

Arnavutluk- Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası (ATTSO) tarafından Arnavutluk'un başkenti Tiran'da iftar verildi.

Kentteki bir otelde düzenlenen iftar programına, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşları ile yerel kurumların temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, burada yaptığı konuşmada, yakın zamanda iki ülke arasında 2 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılacağına inandığını söyledi.

Arnavutluk'un Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinin Türk iş dünyası için cazibe unsuru olduğunu belirten Atay, "Kardeş iki ülke olarak halklarımızın refah seviyesinin artırılması ve ekonomilerimizin yükselmesi bağlamında yapılacak çok işimiz var. ATTSO'nun da çok değerli katkılarının olacağına yürekten inanıyorum." dedi.

ATTSO Başkanı Kenan Sevinç de iftar programının, Oda'nın yeni dönem vizyonuyla düzenlediği ilk büyük buluşma olduğunu dile getirerek, "Yeni dönemde ATTSO olarak vizyonumuzu daha güçlü, daha dinamik ve daha sonuç odaklı bir yapıya dönüştürdük. Bugün Yönetim Kurulumuzda yer alan firmalar hem Türkiye'de hem de Arnavutluk'ta kendi sektörlerinde güçlü markalar oluşturan, binlerce insana istihdam sağlayan ve iki ülke ekonomisine ciddi katkılar sunan kurumlardır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju
