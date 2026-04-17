Arnavutluk Dışişleri Bakanı Hoxha, Türkiye ile işbirliğini her daim artırmak istediklerini belirtti Açıklaması

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Ferit Hoxha, Türkiye'nin, ekonomi ve güvenlik anlamında önemli bir ortak ve müttefik olduğunu belirterek, Ankara ile ortaklığı her daim güçlendirmeyi ve daha yüksek seviyelere çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Bakan Hoxha, 5. ?A?ntalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılmak üzere geldiği Antalya'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Hoxha, Türkiye ve Arnavutluk'un müttefiklerin de ötesinde "dost" ve "stratejik ortaklar" olduğunu belirterek, "NATO üyeleriyiz ve AB'ye aday ülkeleriz. Ancak bunların da ötesinde, uluslarımız arasında tarihle şekillenmiş bir dostluk var." dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin farklı işbirliği ve üst düzey temaslar alanlarında güçlendiğini dile getiren Hoxha, Türkiye'nin Arnavutluk'a geçiş sürecinde sağladığı "samimi" desteğe atıfta bulundu.

Hoxha, "Şimdi hem Arnavutluk hem Türkiye'nin yararına olacak ve her daim büyüyüp daha iyi seviyeye gelecek bir ilişki içinde olduğumuzu görüyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin Batı Balkanların ve NATO'nun en önemli ülkelerinden biri olduğunu vurgulayan Hoxha, Ankara ile ortaklığı güçlendirmek ve daha yüksek seviyelere çıkarmak istediklerini dile getirdi.

En önemli işbirliği alanları ekonomi ve güvenlik

Türkiye ve Arnavutluk'un "işbirliği yapamayacağı hiçbir alan olmadığını" belirten Hoxha, "Fakat en önemli alanların ekonomik bağlarımız olduğunu söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

Hoxha, yatırımların ve insanlar arası temasın daha fazla fikir ve projeye ön ayak olacağını, bunun da Arnavutluk'taki çalışma atmosferini geliştireceğini söyledi.

Güvenlik alanında ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine dikkati çeken Hoxa, şunları kaydetti:

"Balkanlar çok şeyin yaşandığı bir bölge ve hala her şeyin hallolduğunu söyleyebilecek durumda değiliz. Çözülmeyi bekleyen sorunlar olduğunu biliyoruz. Güvenlik, güvenliğe yatırım, ulaşım bağlantılarına yatırım ve Arnavutların Türkiye'de, Türklerin Arnavutluk'ta iş yapabilmesini kolaylaştıracak alanlara yatırımda işbirliğinin sağlanması kesinlikle iki ülkenin ve insanlarımızın istediği bir şey."

Hoxha, ADF'ye geldiğinde "tüm dünya gelmiş gibi" hissettiğini belirterek, bir araya gelerek diyalog kurma ve dünyanın bulunduğu mevcut noktayı anlama gerekliliğinin altını çizdi.

Çok sayıdaki üst düzey katılımcıyla ADF'nin değer verilen bir diplomasi platformuna dönüştüğünü söyleyen Hoxha, "Bu etkinlikler, insanların sayısız panellerde söyledikleri açısından önemli ama aynı zamanda Antalya'daki bir forumda 2 günde, ikili görüşmelerdeki 3 aydan daha çok şey konuşabilmemiz ve organize edebilmemiz açısından da önemli." değerlendirmesinde bulundu.