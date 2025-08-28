Arjantin Devlet Başkanı Milei'den Yolsuzluk İddialarına Yanıt

Javier Milei, kendisi ve kız kardeşi hakkında yolsuzluk iddialarını reddetti ve konuyu yargıya taşıyacağını duyurdu. Hükümete yakın bir isimle ilgili ses kayıtları, rüşvet suçlamalarını içeriyor ve olay sonrası Arjantin piyasaları ciddi düşüş yaşadı.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, kendisi ve kız kardeşi Karina Milei'ye yönelik yolsuzluk iddialarını reddetti ve konuyu yargıya taşıyacağını belirtti.

Ulusal basına göre, Milei hükümetine yakınlığıyla bilinen Ulusal Engellilik Ajansı (ANDIS) Başkanı Diego Spagnuolo'ya ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarında, Arjantin Devlet Başkanı Milei ve Karina Milei'ye yönelik rüşvet suçlamaları yer alıyor.

Kayıtlarda Devlet Başkanlığı Genel Sekreterliği Kurumsal Yönetim Alt Sekreteri Eduardo Menem'in de ismi geçiyor.

Ses kayıtlarının basına sızmasının ardından hükümet, Spagnuolo'yu görevden aldı ve kurum üzerinde adli soruşturma başlatıldı.

Federal savcı Franco Picardi'nin talimatıyla çok sayıda ev ve ofise baskın düzenlenirken, baskınlarda yüklü miktarda nakit ele geçirildi.

Milei, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Onun (Spagnuolo) söylediği her şey yalan. Onu yargıya taşıyacağız ve yalan söylediğini kanıtlayacağız." ifadesini kullandı.

Basına göre, ses kayıtlarında Spagnuolo'nun özel bir ilaç şirketi üzerinden ayda 500 bin ila 800 bin dolar kazanç sağladığı öne sürülüyor.

Milei ve Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri olan kız kardeşi Karina Milei'nin isimleri ise rüşvet şemasından bilgisi olan veya pay alan kişiler arasında yer aldığı iddia ediliyor.

Arjantin piyasaları sarsıldı

Eski Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner'a yakın avukat Gregorio Dalbon, söz konusu suçlamaları 1983'ten bu yana en büyük yolsuzluk skandalı olarak nitelendirdi.

Haberlerin ardından Arjantin piyasalarında dolar cinsi tahviller değer kaybetti, borsa düştü ve yerel para birimi peso zayıfladı.???????

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
