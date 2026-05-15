Arıkan'dan Esnaf Düzenlemesine Tepki: Müjde Değil, Faiz Sarmalı

Güncelleme:
(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, esnafın borç vadesinin 36 aydan 72 aya çıkarılmasına ilişkin düzenlemeyi eleştirdi. Arıkan, yüzde 39 tecil faiziyle sunulan düzenlemenin esnafı rahatlatmayacağını belirterek, "Bu bir kurtarma planı değil, esnafı borç bataklığına ebediyen gömme planıdır." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, esnafa yönelik borç yapılandırması düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Esnafa müjde değil faiz sarmalı çıktı! İflasın eşiğine gelen esnafımız vergi, zam ve faiz yükü altında ezilirken iktidarın çözüm diye sunduğu şey ne? Borç vadesini 36 aydan 72 aya çıkarmak. Peki ya bedeli? yüzde 39 tecil faizi! Esnaf zaten anaparayı ödeyemezken, siz bu faiz yüküyle kimi, nasıl kurtaracaksınız? Bu bir kurtarma planı değil, esnafı borç bataklığına ebediyen gömme planıdır. Bir yanda kepenk kapatan binlerce esnaf, diğer yanda hesaplarına bloke konulan, POS cihazlarına haciz gelen işletmeler… Esnaf gerçek bir yapılandırma beklerken, sunulan sadece vadeyi uzatan ama yükü büyüten bir düzenleme oluyor. Bir kez daha söylüyoruz; Esnaf nefes alamazsa; çarşı susar, çarşı susarsa üretim durur, üretim durursa ekonomi çöker."

Kaynak: ANKA
