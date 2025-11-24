Haberler

Arguvan'da Doğalgaz Çalışmaları Başladı

Malatya'nın Arguvan ilçesinde doğalgaz boşaltım tesisi için ilk kazma vurularak doğalgaz çalışmaları başladı. İlk etapta Tepebağ Mahallesi'nde yaklaşık 100 konut doğalgaz kullanımına geçecek ve 2025 yılı sonunda ilçe vatandaşları doğalgaz hizmetine kavuşacak.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde doğalgaz çalışmaları başladı.

Doğalgaz dağıtım şirketi tarafından doğalgaz boşaltım tesisi için ilk kazma vuruldu.

7 kilometre altyapı hattı imalatı ve tesisin tamamlanmasıyla birlikte öncelikle Tepebağ Mahallesi'nde yaklaşık 100 konut doğalgaz kullanımına başlayacak.

2025 yılı sona ermeden de Arguvan'a ilk gaz verilmiş olacak.

Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, artık ilçe halkının konforlu ısınmaya kavuştuğunu belirterek, "İlk etapta Tepebağ Mahalle'mizde doğalgaz kullanımına geçilecek. 2026 yılındaysa merkez mahallelerimize doğalgaz verilecek. AKSA Bölge Müdürü Güngör Ateş başta olmak üzere tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.

Törene İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Arif Köse, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Taştaş - Güncel
