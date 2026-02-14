Haberler

Nijerya'da "Argungu Uluslararası Balıkçılık ve Kültür" festivali düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'nın Kebbi eyaletinde düzenlenen festivalde, pirinç çuvallarıyla oluşturulan 'Pirinç Piramidi' büyük ilgi gördü. Etkinlik, bölgenin tarımsal potansiyelini ve kültürel mirasını tanıtmayı amaçlıyor.

Nijerya'nın Kebbi eyaletinde "Argungu Uluslararası Balıkçılık ve Kültür" festivali gerçekleştirildi.

Kebbi eyaletine bağlı Argungu kentinde düzenlenen festival kapsamında, Nijeryalı çiftçiler tarafından hasat edilen pirinç çuvalları alanda üst üste dizilerek "Pirinç Piramidi" oluşturuldu.

Festival alanında sergilenen piramit, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Organizasyon yetkilileri, piramidin Kebbi eyaletinin tarımsal üretim kapasitesini ve pirinç üretimindeki öncü konumunu simgelediğini belirtti.

Yerel halkın yanı sıra farklı bölgelerden gelen ziyaretçilerin katıldığı etkinlikte, geleneksel kıyafet ve takılarıyla festivale katılan kabile üyeleri, bölgenin kültürel mirasını yansıtan renkli görüntüler oluşturdu.

Etkinlikte, çeşitli kültürel gösteriler ve geleneksel faaliyetler de gerçekleştirildi.

Festivalin, bölgenin tarım potansiyelinin tanıtılmasına ve yerel ekonomiye katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü

Akın Gürlek TBMM'deki olaylar için sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
Süper Lig'in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret

Süper Lig'in yıldızından sürpriz ziyaret
Gökten asfalta balık yağdı, poşetini kapan topladı

Gökten asfalta yağdı, poşetini kapan topladı
Dövmeli kadının 14 yıl önce evlenme programına katıldığı ortaya çıktı

14 yıl önce evlilik programına katıldığı anlar ortaya çıktı
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı: Sizi çatır çatır soyacaklar

Altın yatırımcısını bu sözlerle uyardı: Sizi çatır çatır soyacaklar
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi

İmamı ilk görev yerinde şaşırtan manzara: Allah'ım burası neresi