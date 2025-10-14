ARES Tersanesi'nden Kıyı Emniyeti için 16 Arama Kurtarma Botu

ARES Tersanesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü için inşa edilecek 16 adet ARES 18 SAR (Search and Rescue - Arama Kurtarma) Botu Projesi kapsamında önemli bir aşamayı daha tamamladı.

Tersaneden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında üretilecek botlardan ilkinin kaynak töreni, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü heyeti, ARES mühendisleri, teknisyenleri ve sektör paydaşlarının katılımıyla ARES Tersanesi tesislerinde düzenlendi.

Törende konuşan yetkililer, ARES 18 SAR botlarının, Türkiye'nin farklı limanlarında görev yaparak deniz güvenliği ve arama kurtarma kabiliyetine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Açıklamada, "Ülkemizin farklı limanlarının deniz güvenliğine ve arama kurtarma kabiliyetine katkı sağlayacak bu projede emeği geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

ARES 18 SAR botlarının tamamlanmasıyla birlikte, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün arama kurtarma filosunun modernizasyonuna ve operasyonel gücünün artırılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.