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Ardahan'ın yöresel lezzeti Hanak tel peyniri coğrafi işaret tescili aldı

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Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası, Hanak ilçesinde üretilen Hanak tel peyniri için Türk Patent ve Marka Kurumuna tescil başvurusu yaparak coğrafi işaret aldı. ATSO Başkanı Çetin Demirci, kentin yöresel ürünlerinin tescillenmesinin önemini vurgulayarak, diğer ürünlerin de tescil edilmesi için çalışacaklarını belirtti.

Ardahan'ın yöresel lezzetlerinden "Hanak tel peyniri", coğrafi işaretle tescillendi.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odasınca (ATSO), kentin yöresel ürünlerinden tel peynir için Türk Patent ve Marka Kurumuna tescil başvurusu yapıldı.

Kurum, incelemelerinin ardından, Hanak ilçesinde üretilen peyniri tescilleyerek coğrafi işaret verdi.

ATSO Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine, kentin yöresel ürünlerinden birinin daha tescillenmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Hanak tel peynirinin, kentin kahvaltısında önemli yeri olduğunu vurgulayan Demirci, şunları kaydetti:

"Ardahan'ın önemli değerlerinden biri de peynirlerimizdir. Bu peynir de bize ait, yani Hanak ilçemize özel bir peynir. Patent almamız bizim için çok önemli. Bu ve benzeri ürünlerimizi tescil etmeye çalışacağız. Amacımız kentimizin ürünlerinin tamamını tescil etmek. Çünkü bizdeki birçok değerli ürünün yaşatılması ve bilinmesi gerekiyor, bunun için de çalışıyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

Ticaret Ve Sanayi Odası Çetin Demirci Ardahan Hanak Yerel Haberler Ekonomi Güncel Haberler

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