Ardahan'da dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Ardahan'da düzenlenen nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde, nitelikli dolandırıcılık ile yasa dışı bahis suçlarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İncelemede, şüphelilerin sosyal medyadan verdikleri sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları, yasa dışı bahis oynattıkları ve suç gelirlerinin transferine aracılık ettikleri belirlendi.

MASAK incelemelerinde, şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 64 milyon lira tutarında para hareketliliği tespit edilirken, operasyonda çok sayıda dijital materyal ve çeşitli doküman ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.