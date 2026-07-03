Haberler

Ardahan'da dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan'da nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında 64 milyon lira para hareketliliği tespit edildi.

Ardahan'da düzenlenen nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde, nitelikli dolandırıcılık ile yasa dışı bahis suçlarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İncelemede, şüphelilerin sosyal medyadan verdikleri sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları, yasa dışı bahis oynattıkları ve suç gelirlerinin transferine aracılık ettikleri belirlendi.

MASAK incelemelerinde, şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 64 milyon lira tutarında para hareketliliği tespit edilirken, operasyonda çok sayıda dijital materyal ve çeşitli doküman ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Günay Nuh
Bakan Fidan: ABD, F-35 satış yasağını kaldırabilir

Türkiye'nin yıllardır beklediği müjdeyi vermek üzere
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

China Suarez, Icardi'yi terk etti! O mesajları görünce evden kaçmış

China Suarez, Icardi'yi terk etti! O mesajları görünce evden kaçmış
İsmail Kartal'ın en çok istediği isimdi! Anlaşma sağlandı

İsmail Kartal'ın en çok istediği isimdi! Anlaşma sağlandı
Depremin ardından gökyüzü kana büründü! Venezuela'daki görüntüler dehşet yarattı

Depremin ardından gökyüzü kana büründü! Kıyamet alameti mi
Özgür Özel'e Madımak'ta soğuk duş

Özgür Özel'e Madımak'ta soğuk duş
CHP'den AK Parti'ye geçen Mesut Özarslan'dan bomba itiraf

Mesut Özarslan'dan bomba itiraf: Parti çalışmalarına katılırdık ama...
Bir devir sona erdi! İspanya futbolunun efsanesi kramponlarını astı

Efsane futbolcu kramponlarını astı
Altında rüzgar tersine döndü

ABD'den gelen veri sonrası rüzgar tersine döndü