Ardahan'da ambarda çıkan yangında 1 traktör ile 2 bin ot balyası yandı

Ardahan'da ambarda çıkan yangında, 1 traktör, 2 bin ot balyası ile 10 ton tahıl yandı.

Hanak ilçesinin Ortakent Mahallesi'nde Uygar Şentürk'e ait ambarda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında ambarın yanı sıra 1 traktör, 2 bin ot balyası ile 10 ton tahıl yandı.