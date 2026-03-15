Ardahan-Şavşat kara yolu kar nedeniyle tır trafiğine kapatıldı

Ardahan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle Ardahan-Şavşat kara yolunda tır geçişlerine izin verilmiyor.

Kentte etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde tedbir amacıyla tır trafiğine izin verilmiyor.

Öte yandan, Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde ise tırların geçişine kontrollü olarak izin veriliyor.

Yetkililer, sürücüleri olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.