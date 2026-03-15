Ardahan-Şavşat kara yolu kar nedeniyle tır trafiğine kapatıldı
Ardahan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle Ardahan-Şavşat kara yolunda tır geçişlerine izin verilmemekte. Yoğun kar şartları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları istendi.
Kentte etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Yoğun kar ve tipi nedeniyle kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde tedbir amacıyla tır trafiğine izin verilmiyor.
Öte yandan, Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde ise tırların geçişine kontrollü olarak izin veriliyor.
Yetkililer, sürücüleri olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.