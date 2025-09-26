Arçelik, Konya'da Yeni Nesil Mağazalarını Açtı

Arçelik, tüketici deneyimini en üst seviyeye çıkarma hedefiyle ağını, Konya'da açtığı 2 yeni nesil mağaza ile genişletti.

Selçuklu ve Meram ilçelerinde açılan mağazalarda tüketiciler, beyaz eşya, televizyon, küçük ev aletleri, dijital ürünler ve kişisel bakım çözümlerine kadar birçok ürünü deneyimleme ve satın alma fırsatı bulacak.

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi'ndeki mağazanın açılışında yaptığı konuşmada, Arçelik olarak Türkiye'de büyük işler yaptıklarını söyledi.

Konyalıların kendilerine olan ilgisine teşekkür eden Dinçer, "Kentin önemli esnafından olan değerli ortağımızla bu açılışı yapıyoruz. Bugün burada arkadaşımıza destek vererek bizleri gururlandırıyorsunuz. Hepiniz iyi ki varsınız." diye konuştu.

Pişkinler Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Onur Pişkinler ise geçmişten aldıkları değerleri geleceğe taşımak adına, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışını hep ön planda tuttuklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Ali Öge'nin duası ve kurdele kesimiyle mağazanın açılışı yapıldı.

Arçelik Satış Kıdemli Direktörü Benay Bakışkan da mağazayı gezen vatandaşlara ürünleri tanıttı.

Arçelik'in açtığı yeni mağazalar Rauf Denktaş Caddesi ve Şehir Caddesi gibi kentin merkezi ve stratejik noktalarında bulunuyor.

Modern mağazacılık anlayışıyla tasarlanan yeni mağazalar, müşteri deneyimini zenginleştiren dijital ekranlardan bilgiye hızlı erişim ve ürünleri deneyimleme imkanına sahip etkileşim alanları gibi tüketici odaklı ayrıcalıklı uygulamalar sunuyor.???????