Nevşehir merkezli 5 ilde araç kiralama dolandırıcılığı operasyonu; 6 tutuklama

Nevşehir merkezli 5 ilde düzenlenen araç kiralama dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında 55 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde yaşayan M.K. ve İ.A., araç kiralama şirketi tarafından dolandırıldıkları gerekçesiyle jandarmaya başvurdu. Bunun üzerine ekipler çalışma başlattı. 6 aylık çalışmanın ardından Nevşehir merkezli İstanbul, Adana, Antalya ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda G.H., V.S.A., S.A., C.A., D.A., S.G., S.Y. ve Y.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 12 cep telefonu, 10 sim kartı, hafıza kartı ve flash bellek ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilerin 17 banka hesabı, 3 kripto hesabı, 13 GSM hattına ait istihbarı ve teknik çalışmalar ile MASAK ve banka hesap hareketlerinden alınan veriler doğrultusunda son 1 yıl içerisinde 55 milyon TL işlem hacmine ulaştığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden G.H., V.S.A., S.A., C.A., S.Y ve Y.B. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, D.A. ve S.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
