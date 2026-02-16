Haberler

AB tescilli Araban sarımsağında rekolte artışı bekleniyor

Güncelleme:
Gaziantep'in Araban ilçesinde artan yağışlar sayesinde AB tescilli Araban sarımsağında rekolte artışı bekleniyor. Ziraat odası başkanı, bu yıl hem kalite hem de verim artışı olacağını belirtti.

Gaziantep'in Araban ilçesinde artan yağışlar nedeniyle Avrupa Birliği (AB) tescilli ürünü Araban sarımsağında rekolte artışı bekleniyor.

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, sarımsak ekili alanlarda incelemelerde bulunarak çiftçilerle görüştü.

İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Altun, Türkiye'nin sarımsak ihtiyacının yüzde 35'inin Araban Ovası'ndan karşılandığını belirtti.

Aralık ve Ocak ayında art arda gerçekleşen kar ve sağanak yağışların toprağın nem oranını artırdığını ifade eden Altun, "Toprağın suya doymasıyla birlikte bu yıl hem kalite hem de verimde artış bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Mahmut Bazlama - Güncel
