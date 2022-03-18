Son dakika: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü

Gaziantep'in İslahiye, Nurdağı ve Araban ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İslahiye ilçesinde Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

İslahiye Belediyesi Konferans Salonunda devam edilen törende Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından 106. Topçu Alay Komutanlığından Yüzbaşı İdris Özmen, günün anlam ve önemine dair konuşmasını yaptı.

Öğrenciler tarafından okunan şiirlerin okunması ve tiyatro gösterisinin ardından protokol üyeleri İslahiye Şehitliğini ziyaret etti.

Şehitlikte yapılan duanın ardından anma programı sona erdi.???????

Törene, Kaymakam Mustafa Anteplioğlu, 106. Topçu Alay Komutanı Albay Rızvan Çiper, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Kale, Belediye Başkan vekili Ali Yiğit, şehit yakınları ve gaziler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle mahalle muhtarları ve daire amirleri katıldı.

Nurdağı

Nurdağı hükümet konağı bahçesinde gerçekleştirilen törende, Kaymakam Sinan Korkmaz ve Belediye Başkanı Ökkeş Kavak Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, katılımcılar şehitlikleri ziyaret ederek dua etti.

Törene, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Mehmet Malgır, şehit yakınları ve gaziler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle mahalle muhtarları ile daire amirleri katıldı.

Araban

Araban Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen törende, Kaymakam Ömer Sevgili ve Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru Atatürk anıtına çelenk sundu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Araban Kaymakamlığı Kongre ve Sergi Salonu'nda devam eden programda Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından, günün anlam ve önemini anlatan şiirler okunarak konuşmalar yapıldı.

Törende, şiir, resim ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verildi.

Törene, Kaymakam Ömer Sevgili, Belediye Başkanı Hasan Doğru, Araban Cumhuriyet Savcısı Yusuf Kemal, İlçe Jandarma Komutan vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Ali Şen, İlçe Emniyet Amiri Mahmut Şakir Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan, şehit aileleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.