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APEC zirvesinin medya merkezinde Çin'in yapay zeka ve robotik uygulamaları tanıtıldı

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APEC zirvesinin medya merkezinde Çin'in yapay zeka ve robotik uygulamaları tanıtıldı
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Shenzhen'deki APEC Ekonomi Liderleri Zirvesi'nin medya merkezinde basın mensuplarına yönelik tanıtımda Çin'in bilimsel ve teknolojik inovasyon başarıları gösterildi. Etkinlikte yapay zeka ve robotik gibi yükselen sektörlere ilişkin uygulama senaryoları tanıtıldı.

SHENZHEN, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Shenzhen kentinde bulunan Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Zirvesi'nin medya merkezinde basın mensupları için düzenlenen tanıtım programında Çin'in bilimsel ve teknolojik inovasyon alanındaki başarıları gözler önüne serildi.

Etkinlik çerçevesinde yapay zeka ve robotik gibi yükselen sektörlere ilişkin uygulama senaryolarının tanıtımı gerçekleştirildi.

Kaynak: Xinhua
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