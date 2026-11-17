APEC Zirvesi sonuç belgelerine ilişkin istişarelerin sürdüğünü Chen Xu söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
APEC Kıdemli Yetkililer Toplantısı Başkanı Chen Xu, APEC Ekonomi Liderleri Zirvesi'nin sonuç belgelerine ilişkin istişarelerin sürdüğünü söyledi. Zirve 18-19 Kasım'da Çin'in Shenzhen kentinde yapılacak ve açıklık, inovasyon ile işbirliği başlıklarına odaklanacak.
SHENZHEN, 17 Kasım (Xinhua) -- 2026 Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Kıdemli Yetkililer Toplantısı Başkanı Chen Xu, yaklaşan APEC Ekonomi Liderleri Zirvesi'nin sonuç belgelerine ilişkin istişarelerin sürdüğünü söyledi.
Chen salı günü Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
33. APEC Ekonomi Liderleri Zirvesi, 18-19 Kasım tarihlerinde Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenecek. "Birlikte Refaha Ulaşmak İçin Asya-Pasifik Topluluğunun İnşası" temasıyla gerçekleştirilecek zirvede, Çin'in öncelikli olarak belirlediği açıklık, inovasyon ve işbirliği başlıklarına odaklanılacak.