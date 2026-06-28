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Apec Turizm Bakanları Toplantısı, Dijital Dönüşüm ve Bölgesel İşbirliğini Ele Aldı

Apec Turizm Bakanları Toplantısı, Dijital Dönüşüm ve Bölgesel İşbirliğini Ele Aldı
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13. APEC Turizm Bakanları Toplantısı, Çin'in Makao kentinde yapıldı. Toplantıda, turizm sektörünü canlandırmak için dijital inovasyon ve işbirliği fırsatları görüşüldü.

MAKAO, 28 Haziran (Xinhua) -- 13. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Turizm Bakanları Toplantısı, cumartesi günü Çin'in güneyindeki Makao Özel İdari Bölgesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda, bölgede turizm sektörünü canlandırmak amacıyla dijital inovasyondan yararlanma ve işbirliğini derinleştirme imkanları ele alındı.

"Dijital İnovasyon, İşbirliğine Dayalı Güçlendirme: Asya-Pasifik Topluluğu için Turizmden Yararlanma" temasıyla düzenlenen toplantıda 21 APEC ekonomisinin turizm temsilcileri, turizmi canlandırmada ve sosyoekonomik büyümeyi hızlandırmada dijital ve akıllı teknolojilerin rolü üzerine görüş alışverişinde bulundu. Temsilciler ayrıca, sektör genelinde dijital inovasyonun öncelikli uygulanacağı alanları belirledi.

Turizm sektörünün bölgesel ekonomik büyümenin temel itici gücü olduğuna işaret eden temsilciler, sektörün sağlam temellere, henüz değerlendirilmemiş bir potansiyele ve umut verici uzun vadeli beklentilere dayandığını ifade etti.

Temsilciler, söz konusu toplantının "APEC Çin Yılı"nın önemli bir bileşeni olduğunu vurgulayarak, bu buluşmanın APEC üyesi ekonomiler arasındaki turizm işbirliğini derinleştirmek için yeni bir başlangıç noktası olacağını belirtti.

Bakanlar toplantısı kapsamında ayrıca Makao'da, çarşamba gününden perşembe gününe kadar süren 67. APEC Turizm Çalışma Grubu Toplantısı da düzenlendi.

2026 APEC'in ev sahibi Çin, Kasım ayında Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde 33. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'nı düzenleyecek. Yıl boyunca ülkenin çeşitli kentlerinde, APEC ile ilgili yaklaşık 300 toplantı ve etkinlik gerçekleştirilecek.

Kaynak: Xinhua
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