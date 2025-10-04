Haberler

Anuga 2025 Gıda ve İçecek Fuarı Köln'de Kapılarını Açtı

Anuga 2025 Gıda ve İçecek Fuarı Köln'de Kapılarını Açtı
Güncelleme:
Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Anuga 2025 Gıda ve İçecek Fuarı, 110 ülkeden yaklaşık 8 bin 278 firmanın katılımıyla başladı. Türkiye, fuarda 413 firma ile temsil ediliyor.

Almanya'nın Köln kentinde, sektöründe dünyanın en büyük fuarlarından olan Anuga 2025 Gıda ve İçecek Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı.

110 ülkeden yaklaşık 8 bin 278 firmanın katıldığı fuarda, Türkiye 101'i bireysel, 312'si İstanbul Ticaret Odası (İTO) milli katılım organizasyonuyla 413 firmayla temsil ediliyor.

Fuarın açılışının ardından Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al, İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ve yetkililer, Türk stantlarını gezerek şirketlerin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Fuar, 8 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Güncel
