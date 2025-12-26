Pera Müzesi, "Antik Anadolu'da Parasal Değişim" konferansına ev sahipliği yapacak

"Antik Anadolu'da Parasal Değişim (MÖ 630-30)" başlıklı konferans, Pera Müzesi Oditoryumu'nda 8-9 Ocak 2026'da gerçekleştirilecek.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nden yapılan açıklamaya göre, Oxford Üniversitesi ve Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) tarafından desteklenen CHANGE (Monetary Change in Ancient Anatolia) projesi işbirliğiyle antik Anadolu'da parasal ekonominin ortaya çıkışı ve dönüşümünü odağına alan bir konferans düzenlenecek.

Konferansın temelini oluşturan CHANGE projesi, antik Anadolu'nun parasal tarihini, MÖ 7. yüzyılda sikkelerin ortaya çıkışından, bölgenin MÖ 30 civarında, Roma hakimiyetine girdiği döneme kadar uzanan geniş bir zaman diliminde ele alıyor.

Disiplinlerarası bir yaklaşımla yürütülen proje, antik Anadolu'da parasal ekonominin gelişimine ilişkin verileri ilk kez bir araya getirerek, sikkelerin kökenlerinden kentler ve imparatorluklar düzeyindeki ekonomik yapılara uzanan bütüncül bir değerlendirme sunmayı amaçlıyor.

Uluslararası araştırmacıların sunumlarının yer alacağı konferansta, nümismatik, arkeoloji ve ekonomi tarihi gibi farklı disiplinlerden beslenen çalışmalar bir araya gelecek.

Oxford Üniversitesi, Belçika Kraliyet Kütüphanesi, Chicago Üniversitesi, Amerikan Nümismatik Derneği, Jagiellonian Üniversitesi, Liverpool Üniversitesi, Viyana Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Michigan Eyalet Üniversitesinden katılımcılar, parasal değişimin etkilerini tartışmaya açarken, Küçük Asya'nın ekonomik tarihine dair yeni sorular ve yorumlar üretmeyi hedefliyor.