Anthropic'in yapay zeka sohbet robotu Claude'da kesinti sonrası hizmet yeniden başladı

Güncelleme:
ABD merkezli teknoloji şirketi Anthropic, teknik bir arıza nedeniyle yaklaşık üç saat süreyle hizmet veremeyen yapay zeka sohbet robotu Claude'un yeniden tam kapasiteyle çalışmaya başladığını duyurdu. Pentagon ile yaşanan gerilim, sistem durumunu etkiledi.

ABD merkezli teknoloji şirketi Anthropic, teknik bir arıza nedeniyle yaklaşık üç saat boyunca hizmet dışı kalan yapay zeka sohbet robotu Claude'un yeniden tam kapasiteyle çalışmaya başladığını duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Anthropic ile yaşanan gerilimin ardından sistem durumunu izleyen internet sitesine göre, Claude'un çeşitli ürünlerinde yaklaşık 3 saate varan kısmi kesintiler yaşandı.

The Hill'in haberine göre, şirketten yapılan açıklamada, "Claude, hem claude.ai üzerinden hem de mobil uygulamalarımızda tekrar yayındadır. Son günlerdeki yoğun talebi karşılamak için çalışan ekibimize sabır gösteren tüm kullanıcılarımıza teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Pentagon ile gerilim

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 24 Şubat'ta Anthropic'e ültimatom vermiş, Pentagon'un şirketin yapay zekasını istediği şekilde kullanmasına 27 Şubat'a kadar izin vermedikleri takdirde hükümetle sözleşmelerini kaybetme riski bulunduğunu söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump da 27 Şubat'ta Pentagon ile Anthropic arasında yaşanan tartışmaların ardından tüm federal kurumlara Anthropic teknolojisinin kullanımının derhal durdurulması talimatı vermişti.

OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, 28 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Pentagon ile yapay zeka modellerinin bakanlığın ağına entegre edilmesine yönelik anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Bunun üzerine Anthropic'in yapay zeka modeli Claude, dünya genelinde yoğun ilgi görerek ABD ve birçok farklı ülkede "en çok indirilenler" listesinde bir numaraya çıkmıştı.

