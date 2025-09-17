Haberler

Antep İşinin Dünü, Bugünü ve Yarını Paneli Düzenlendi

GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleşen panelde, Antep işi nakışının kültürel ve ekonomik boyutları değerlendirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Antep işinin büyük bir kültür ve medeniyetin yansıması olduğunu vurguladı.

GastroAntep Kültür Yolu Festivali çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi ile Geleneksel Sanatlar Derneği iş birliğinde "Antep İşinin Dünü, Bugünü ve Yarını" konulu panel düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'nde gerçekleştirilen panelde Antep işi nakışının kültürel ve ekonomik boyutları ele alındı.

Panelde, Dr. Meltem Öner, Ayşe Kılıç ve Selahattin Köroğlu konuşmacı olarak yer aldı.

Programın moderatörlüğünü ise Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Serkan Emir Erkmen üstlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Antep işinin sadece bir nakış değil, büyük bir kültür ve medeniyetin yansıması olduğunu belirtti.

Kadın emeğinin önemli olduğunu aktaran Şahin, " Rahmetli annem işlediği nakışlarla aile bütçemize destek oldu, üç çocuğu okuttu. O emeğin değeriyle ben bugün burada başkan oldum. Antep işi sadece nakış değil, bir hayat mücadelesinin, bir emeğin sembolüdür." ifadelerini kullandı.

Geleneksel Sanatlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akcan ise Gaziantep'in yaşayan miras açısından Türkiye'nin en dinamik şehirlerinden biri olduğunu bildirdi.

UNESCO akreditasyonlu bir sivil toplum örgütü olarak dünyada da aktif çalışmalar yürüttüklerini belirten Akcan, "Antep işi projesinde yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ve Başkan Fatma Şahin de bu süreçte bize büyük destek verdi. Kendilerine teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Serkan Emir Erkmen ise Antep işinin sadece el emeği, göz nuru bir iş olmadığını kaydetti.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
500
