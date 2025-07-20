Antep Fıstığı Hasadı İçin Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Antep Fıstığı Hasadı İçin Güvenlik Önlemleri Artırıldı
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 'yeşil altın' olarak bilinen Antep fıstığı için hasat döneminde jandarma ekipleri güvenlik tedbirlerini artırarak devriyelere başladı.

GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nde 'yeşil altın' olarak bilinen Antep fıstığı için hasat döneminde güvenlik tedbirleri artırıldı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando ekipleri, fıstık arazilerinde nöbete başladı.

Bir yıl mahsul verip, diğer yıl vermeyen Antep fıstığı için hasat döneminde tedbirler artırıldı. Hırsızlık olaylarına karşı güvenlik önlemi alan Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Oğuzeli, Yavuzeli, Nizip ve Karkamış ilçelerinde karadan yaya ve motorlu devriye, havadan dron ile tedbirler aldı. Ayrıca ellerinde silahlar ile fıstık arazileri içerisinde komandolar devriye atarken, bazı ekipler de arazilere yakın bölgelerde uygulama noktaları oluşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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