Antalya İl Sağlık Müdürlüğünün 25. futbol turnuvası erken teşhis mesajıyla başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Antalya İl Sağlık Müdürlüğünün (AİSM) bu yıl 25'incisi düzenlenen Geleneksel Futbol Turnuvası başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, turnuvanın açılışında İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan ve sporcular "Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır" pankartını açtı.

Özkan, açılış konuşmasında, İl Sağlık Müdürlüğü olarak bu yıl 25'incisini düzenledikleri Geleneksel Futbol Turnuvasını başlatmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Çeyrek asırlık bu güzel geleneği sağlık çalışanlarını sporun birleştirici gücü etrafında buluştururken, aynı zamanda toplumsal sağlık bilincine katkı sunmayı da önemsediklerini kaydeden Özkan, "Turnuvamızın açılışında tüm sporcularımızla 'Erken Teşhis Hayat Kurtarır' mesajını vererek erken tanının ve düzenli sağlık kontrollerinin önemine dikkati çekmek istedik. Çünkü biliyoruz ki erken teşhis, birçok hastalıkla mücadelede hayat kurtaran en önemli adımdır." dedi.

Turnuvaya katılan tüm takımlara ve sporculara başarılar dilediğini ifade eden Özkan, rekabetin dostluk ve kardeşlik içerisinde yaşandığı, centilmenliğin ön planda olduğu, sakatlıklardan uzak, güzel ve keyifli bir turnuva olmasını temenni etti.

Turnuvanın açılış gününde 6 müsabaka oynandı. AİSM Teknik rakibi Yoğun Bakım United'ı 5-1, Orange Atletich rakibi Özel Uncalı Hastanesini 15-0 mağlup etti.

AŞH Mavi Kod rakibi Eczacılar Odasını 2-0, Serik Devlet Hastanesi rakibi Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü 5-3, Rich Hospital rakibi Serik Devlet Hastanesi Acili 10-4, AŞH Gücü rakibi Gazipaşa Devlet Hastanesini 4-2 yendi.

Kaynak: AA