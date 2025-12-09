Antalya Havalimanı'nda 'kasım' trafiği; 1,7 milyon yolcuya hizmet verildi

ANTALYA Havalimanı'nda kasım ayında 1 milyon 781 bin 958 yolcuya hizmet verildi, uçak trafiği toplamda 12 bin 215'e ulaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Antalya Havalimanı'nın 2025 yılı kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Antalya Havalimanı'nda kasım ayında 551 bin 198'i iç hat, 1 milyon 230 bin 760'ı dış hat olmak üzere toplam 1 milyon 781 bin 958 yolcuya hizmet verildi. Kasım ayında Antalya Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 3 bin 859, dış hatlarda 8 bin 356 olmak üzere toplamda 12 bin 215'e ulaştı. Havalimanında yük trafiği de kasım ayında toplamda 21 bin 860 ton oldu. Antalya Havalimanı'nda 11 aylık dönemdeki yolcu trafiği 38 milyon 882 bin 566, uçak trafiği 231 bin 717, yük trafiği 465 bin 200 ton olarak gerçekleşti.