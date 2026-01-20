Haberler

Antalya'da motokuryelerden eylem

Antalya'da motokuryelerden eylem
Güncelleme:
Antalya'da online sipariş yemek şirketine bağlı motokuryeler, uygulanan düşük zam farkını protesto etmek için bir araya gelerek açıklama yaptı. Kuryeler, şeffaf fiyatlandırma talep etti ve haklarının gözetilmesini istedi.

ANTALYA'da online sipariş verilen bir yemek şirketine bağlı motokuryeler, uygulanan düşük zam farkına dikkati çekmek için açıklama yaptı.

Antalya'da online sipariş verilen bir yemek şirketine bağlı motokuryeler, bir parkta bir araya geldi. Yaklaşık 250 motokurye, 2026 yılında kendilerine uygulanan zam farkına tepki çekti. Moto kuryeler adına açıklama yapan Hakan Karapınar, mesleklerinin sorunlarına dikkati çekmek, demokratik hakları çerçevesinde seslerini duyurmak için burada toplandıklarını belirtti.

'ŞEFFAF BİR FİYATLANDIRMA TARİFESİ TALEP EDİYORUZ'

Hakan Karapınar, "2026 döneminde yapılan zam farkı beklentilerimizin çok altında kalmıştır. Bir önceki döneme kıyasla arasında gülünç bir fark oluşmuştur. Geçtiğimiz dönemlere kıyasla firmamız tarife rakamlarını açıklamaktan adeta çekinmiştir. Antalya operasyonunda yer alan bizlere, firmamız herhangi bir tablo, şema, grafik sunumu yapmamıştır. Uygulamamız içerisinde paket baz fiyatları, kilometre uzaklıklarımız, dinamik saatlerdeki paket birim fiyatlarımız konusunda da tam anlamıyla bilgi sunulmamış ve paylaşılmamıştır. Bizler iş ortağı olduğumuz firmadan şeffaf bir şekilde fiyatlandırma tarifesi talep ediyoruz. Kışın soğuğunda, yazın sıcağında olumsuz tüm hava koşullarında sektöre can veren emekçileriz. Bu emeklerimiz karşısında yapılan fiyatlandırmalar, bizleri enflasyon yükünün altında ezecektir. Artan maliyetler ve giderler konusunda paket fiyatlarımızda güncelleme talep ediyoruz. Sahada birçok direnç ve zorluklarla mücadele ediyor ve aşmaya çalışıyoruz. Tüm bunlarla birlikte operasyonel süreçte uygulama içi adımlarımızda iyileştirmeler istiyoruz. Kuryelerin haklı zam talebinin dikkate alınmasını, şeffaf ve adil bir düzenleme yapılmasını emeğin karşılığının eksiksiz verilmesini talep ediyoruz" dedi. Açıklamanın ardından kuryeler, motosikletlerine binerek şehirde konvoy oluşturdu.

