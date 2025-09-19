Antalya'da Zilsiz Okul Uygulamasına Antalyaspor Saatleri Eklendi

Antalya'da "zilsiz okul" uygulaması başlatılan okuldaki sınıflara Antalyaspor saatleri asıldı.

Döşemealtı ilçesindeki Yusuf Ziya Öner Lisesinde, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerde sorumluluk bilincini artırmak amacıyla başlattığı "zilsiz okul" uygulamasına geçildi.

Bu kapsamda "Okullarda Antalyaspor logolu saat asma" kampanyası başlatan Antalyaspor taraftarı Tansu Duran, sınıflara asılması için saat hediye etti.

Bu saatler Antalyaspor Kulübü Başkanı Rıza Perçin'in de katılımıyla asıldı.

Organizasyonda, 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneği üyelerince de öğrencilere atkı hediye edildi.

Kulüp başkanı Rıza Perçin, AA muhabirine, taraftarın başlattığı bu kampanyaya destek vererek kentteki bütün sınıflara Antalyaspor saatleri asmak istediklerini söyledi.

Antalyasporluluk bilincini oluşturmak istediklerini belirten Perçin, "Bu projenin yanında her okula bir 'Antalyaspor Başkanı' seçeceğiz. Okullardaki Antalyasporluluk bilincini artırmak için bu çalışmaları yapıyoruz. Bu tarz projelerle önümüzdeki yıllarda stattaki taraftar sayısını artırmak istiyoruz." dedi.

Okul Müdürü Şefik Soykan, "zilsiz okul" uygulamasıyla öğrencilerin sorumluluk bilincini geliştirmesini beklediklerini söyledi.

Okulda eğitim öğretim faaliyetlerinin zilsiz sürdüğünü anlatan Soykan, uygulamanın zaman yönetimi anlamında öğrencilere önemli bir katkı sağladığını dile getirdi.

Bu uygulama nedeniyle çocukların dersin başlama ve bitiş saatlerini sınıflardaki saatlerden takip ettiğini anlatan Soykan, "Bu saatlerin şehrimizin kulübü Antalyaspor'un logosunu taşıması bizim için çok önemli. Öğrencilerimiz, zaman yönetimi açısından ihtiyaç duyduğu her anda Antalyasporumuzun logosu ile karşı karşıya gelecekler. Böylelikle şehir sevgisini, kültürünü özümsemiş olacaklar. Destek veren kulüp ve taraftarlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Taraftar Tansu Duran da geçen yıl bir okulda bu projeyi uygulamaya başladığını ve öğrencilerin kente olan bağlılığın arttığını gözlemlediğini dile getirdi.

Çocuklar her saate baktığında Antalyaspor logosunu göreceğini aktaran Duran, "Antalyaspor, Antalya'nın en önemli simgelerinden. Bu projeyi kulüp de destekledi. Bu okulun saatlerini ben temin ettim ve projeyi 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneğine devrettim. Antalya'daki bütün sınıflarda Antalyaspor saatleri olacak." ifadelerini kullandı.