Antalya'da Üzüm Hasadı İçin Ücretsiz Sıkma Makinesi Desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, üzüm hasadının başlamasıyla üretimin yoğun olduğu ilçelere üzüm sıkma makinesi desteği sağladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kumluca Karacaören Mahallesi'ne gönderilen makineyle pekmez yapımına başlayan üreticiler, zaman kaybı yaşamadan ürünleri en az zayiatla elde ediyor.

Üreticiler, talepler doğrultusunda mahalle muhtarlarına teslim edilen makineleri ücretsiz kullanabiliyor.

Mahalle sakinlerinden Perihan Uysal, makinenin üzüm sıkma işleminde kolaylık sağladığını söyledi.

Pekmez için üzümlerin suyunu hemen sıktıklarını belirten Uysal, "Daha öncesinde her yıl üzümlerimizi toplayıp çuvallara doldurup çizmelerle çiğneyerek suyunu çıkarmaya çalışıyorduk. Çok uzun bir zaman alıyordu. Bu makinenin gelmesiyle işlerimiz kolaylaştı." diye konuştu.