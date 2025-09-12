Haberler

Antalya'da Ücretsiz Spor Dersi İmkanı

Güncelleme:
Antalya Büyükşehir Belediyesi, ASFİM'lerde 14 ilçede haftada 6 gün ücretsiz spor dersleri sunarak vatandaşların sosyalleşme fırsatı bulmasına olanak tanıyor. Katılımcılar iki ay süresince kurs alarak yeni dönemlerde istedikleri derse kayıt yaptırabiliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Spor ve Fitness Merkezleri'nde (ASFİM) birçok branşta ücretsiz spor dersi veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 14 ilçede haftada 6 gün ücretsiz hizmet veren ASFİM'lerde aynı zamanda vatandaşlar sosyalleşme imkanı buluyor.

Katılımcılar, 2 ay süren kurs sonunda yeni dönem için istediği derse kayıt yaptırabiliyor.

Kursiyerlerinden Zehra Yerdenli, daha önce pilates dersi aldığı merkeze şimdi de reformer dersi için geldiğini belirterek, böyle bir imkan sunduğu için yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
