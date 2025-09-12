Antalya'da Ücretsiz Spor Dersi İmkanı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Spor ve Fitness Merkezleri'nde (ASFİM) birçok branşta ücretsiz spor dersi veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 14 ilçede haftada 6 gün ücretsiz hizmet veren ASFİM'lerde aynı zamanda vatandaşlar sosyalleşme imkanı buluyor.

Katılımcılar, 2 ay süren kurs sonunda yeni dönem için istediği derse kayıt yaptırabiliyor.

Kursiyerlerinden Zehra Yerdenli, daha önce pilates dersi aldığı merkeze şimdi de reformer dersi için geldiğini belirterek, böyle bir imkan sunduğu için yetkililere teşekkür etti.