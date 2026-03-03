Antalya merkezli 3 ilde 'tefecilik' yapan ve 'suç gelirlerini aklayanlara' operasyon; 22 gözaltı

22'Sİ GÖZALTINDA, 3'Ü ARANIYOR

Antalya merkezli 3 ilde 'Tefecilik', 'Yağmaya teşebbüs' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 22'sinin yakalanarak gözaltına alındığı, 3'ünü arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

150 MİLYON LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ

S.D. liderliğinde örgütlü tefecilik suçunu işledikleri belirlenen şüphelilerin ekonomik anlamda paraya ihtiyacı olan ve maddi sıkıntı çeken kişilere faizli para vermek suretiyle senet imzalattırarak borçlandırdıkları, ödeme günü geldiğinde alacağın tahsil edememesi üzerine senede yüksek meblağlar yazarak icra işlemi başlattıkları, şikayetçi olanları tehditle sindirerek engelledikleri, kendilerinden bu şekilde para alan birçok mağduru baskı ve şiddet uygulamak suretiyle sindirdikleri, borçlarını ödemekte zorlananların taşınır ve taşınmaz malları üzerinde hak iddia ederek mağdur ettikleri, yapmış oldukları eylemlerle çevrelerinde tanınır ve bilinir hale geldikleri ve bu yöntemlerle haksız kazanç sağladıkları ortaya çıkarıldı.

Elde edilen bilgilerin Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirilmesinin ardından geçen yıl mayıs ayından itibaren şüphelilerin yaklaşık 9 ay süren teknik ve fiziki takibe alındığı öğrenildi. Şüphelilerin 17 araç, 3 dükkan/iş yeri, 2 mesken, arsa, tarla ve tekne olmak üzere yaklaşık 150 milyon liralık haksız kazanç elde ettiği ve 25 kişiyi mağdur ettiği tespit edildi.

SUİKAST TABANCASI ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise 3 tabanca ile suikast/kalem tabanca, av tüfeği, 283 tabanca fişeği, 13 cep telefonu, 65 çek/senet, 6 çek defteri, 11 not defteri, 19 sözleşme evrakı, 8 dijital materyal ele geçirildi.

