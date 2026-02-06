Haberler

Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kumluca ilçesinde sabaha karşı meydana gelen kuvvetli sağanak ve hortum, seralarda ve narenciye bahçelerinde büyük hasara yol açtı. Üreticiler, su baskınları ve hortum nedeniyle zarar gören ürünlerini kurtarmaya çalışıyor.

Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi (3)

SERA VE BAHÇELER SUYA GÖMÜLDÜ

Antalya'nın Kumluca ilçesinde sabaha karşı etkili olan kuvvetli sağanak ve hortumun verdiği zarar gün aydınlanınca ortaya çıktı. Bölgedeki seralardan bir kısmı su baskınları, bir kısmı ise hortum nedeniyle zarar gördü. Hortum seraların plastik örtülerini parçalayıp, etrafa savururken, demir iskeletlerini yerle bir etti. Cam seralar ise büyük ölçüde hasar görürken, hasat edilmeyi bekleyen başta domates olmak üzere ürünler de sel ve hortumdan etkilendi. Üreticiler su içinde kalan seralarındaki ürünlerini kurtarmaya ve yaralarını sarmaya çalışırken, sabaha karşı hortumun ve yağışın sesine uyandıklarını söyledi. Bölgedeki bazı narenciye bahçelerinde de su baskınları olurken, yağışın etkisiyle dalından dökülen ürünlerin suya gömüldüğü görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem

6 Şubat'ın yıl dönümünde korkutan deprem! Birçok ilde hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in işaret ettiği tarih

Altında şahlanış ne zaman? İşte İslam Memiş'in işaret ettiği tarih
DEM Partili Gergerlioğlu'nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu

DEM Partili vekilin polislerin videosu için yaptığı yorum olay oldu
Genç kadının vize isyanı sosyal medyayı ikiye böldü

Kamerayı açıp hüngür hüngür ağladığı konu sosyal medyayı ikiye böldü
Epstein dosyalarından çıktı! FBI'ı zora sokacak tecavüz iddiası

Bu iddia doğruysa ABD karışır! Çoçuk yaşta başına gelenlere bakın
Altın ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in işaret ettiği tarih

Altında şahlanış ne zaman? İşte İslam Memiş'in işaret ettiği tarih
Yüksek sesle müzik dinlediği için kardeşi tarafından öldürüldü, cesedi bir hastanenin yakınına atıldı

Yüksek sesle müzik dinlediği için kardeşi tarafından öldürüldü
Usta oyuncu Nevin Efe hayatını kaybetti

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı