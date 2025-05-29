Antalya'da Sağanak ve Dolu Tarım Alanlarında Zarar Yaratıyor

Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak ile dolu, seralarda ve ürünlerde zarar oluşturdu.

İlçede etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle Yanköy, Tekke, Zırlankaya ve Pınarcık mahallelerinde bazı seraların camları kırıldı, bazı seralarda çökmeler meydana geldi.

Doludan ve su baskınından seralardaki ekili domates, kavun, biber gibi ürünler ile açık alanda hasadına hazırlanılan karpuzlar zarar gördü.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, hasar tespit çalışmalarına başlanacağı öğrenildi.

Akseki'de dolu ulaşımı aksattı

Öte yandan, yoğun dolu yağışının etkili olduğu Akseki-Konya kara yolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkisi beyaz örtüyle kaplandı.

Ulaşımın kontrollü sağlandığı bölgede, yolun kayganlaşması nedeniyle bazı sürücüler araçlarını yol kenarlarına çekerek yağışın dinmesini bekledi.