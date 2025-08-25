Antalya'da Otel Ekipmanları Deposunda Yangın

ANTALYA'da otel ekipmanları satılan bir iş yerinin deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaralanan olmazken, depo kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Altınova Sinan Mahallesi Çağdaş Sokak üzerinde bulunan, otel ekipmanlarının satıldığı bir iş yerinin deposunda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede tüm depoyu sardı. Yangını fark eden iş yeri çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İTFAİYE YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, yoğun dumanın kapladığı depoya müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Olayda dumandan etkilenen olmadı.

DEPO KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangında depoda bulunan çok sayıda malzeme yanarak kullanılamaz hale geldi. İş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, soğutma çalışmalarının ardından depo tamamen boşaltıldı. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.