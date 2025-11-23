Antalya'da Mobilya Atölyesinde Yangın: Zarar 10 Milyon TL

ANTALYA'da mobilya üretimi ile ahşap presleme işleri yapılan atölyede çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında iş yeri kullanılamaz hale gelirken, zararın 10 milyon TL civarında olduğu belirtildi.

Yangın, saat 08.30 sıralarında Kepez ilçesi Santral Mahallesi 5200/1 Sokak'ta bulunan, mobilya üretimi ile ahşap presleme işleri yapılan atölyede çıktı. İş yerinin iç kısmından yoğun duman ve alev yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, kapı, pencere ve tavandan dışarı taşan alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

MAKİNELER TAMAMEN YANDI

Yangın sırasında atölye içerisinde bulunan bir otomobil kısmen zarar görürken, presleme makinesi, forklift, çeşitli ahşap kesme makineleri, malzeme stantları ve üretim tezgahları kullanılmaz hale geldi. İş yerindeki zararın 10 milyon TL civarında olduğu öğrenildi. İş yeri sahibinin kent merkezinde olmadığı, haberi aldıktan sonra Antalya'ya doğru yola çıktığı belirtildi.