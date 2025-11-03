Haberler

Antalya'da Meyve Sebze Paketleme Tesisinde Yangın Çıktı

Güncelleme:
Antalya'nın Aksu ilçesinde bir meyve sebze paketleme tesisinde çıkan yangında, 1600 metrekarelik bir alanda hasar meydana geldi. Yangının nedeni henüz belirlenemedi, can kaybı yaşanmadı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde, bir meyve sebze paketleme tesisinde çıkan yangında işletme zarar gördü.

Atatürk Mahallesi 6. Sokak'taki fabrikanın paketlemede kullanılan karton ve plastik ambalajların bulunduğu depo kısmında dün gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden görevli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile belediyeye ait su tankerleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından yangın söndürülürken, fabrikanın yaklaşık 1600 metrekarelik bölümünde hasar oluştu.

İşletme sahibi Ahmet İnanç, gazetecilere, hasar gören alanı sebze paketleme tesisi olarak kullandıklarını, can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

