Haberler

Gasp şüphelilerine jandarma operasyonu kamerada

Gasp şüphelilerine jandarma operasyonu kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alanya'da Ukraynalı bir vatandaşın zorla yüz tanıması yaptırılarak kripto hesabından 18 bin avro çalındı. Jandarma operasyonu sonucunda 1 Ukraynalı ve 3 Rus şüpheli yakalandı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Ukraynalı A.H.'nin (46) zorla yüz tanıması yaptırarak girdikleri kripto hesabından 18 bin avroyu başka hesaba aktaran, evindeki döviz, altın ve saati de gasbeden 1 Ukraynalı ve 3 Rus şüphelinin jandarma tarafından yakalandığı operasyonun görüntüleri paylaşıldı.

Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir sitede oturan Ukrayna vatandaşı A.H., market alışverişinden dönüş yaptığı sırada kendisini bekleyen 4 şüpheli tarafından tabanca doğrultularak evine girildiğini, zorla yüz tanıması yaptırılarak kripto hesabından 18 bin avro değerinde paranın başka hesaba aktarıldığını ve evindeki 5 bin avro, 7 bin dolar, 200 gram altın ve 10 bin dolar değerinde saatinin de gasbedildiği iddiasıyla jandarmaya başvurdu. A.H.'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan kamera incelemesi ve istihbarat çalışmalar sonucu olayda kullanılan araç ve şüpheliler tespit edildi. Ukrayna vatandaşı R.A. (38) ile Rusya vatandaşı A.S. (31), S.U. (27) ve O.G. (34) olduğu tespit edilen şüpheliler jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada gasbedilen para ve değerli eşyalar ele geçirilerek, A.H.'ye teslim edildi. Alanya Adliyesi'ne sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Bu arada şüphelilere yönelik operasyonun görüntüleri paylaşıldı. Güvenlik kamerası görüntüleriyle kimliği tespit edilen şüphelilerin geniş kapsamlı araştırma ve kamera incelemeleri sonucu bulundukları aracın takibe alınması, ardından da dron destekli operasyonla gözaltına alınmaları görüntüde yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü

Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Didem Ceran, yüz estetiği sonrası 19 gündür banyo yapmadığını açıkladı

19 gündür banyo yapmamış, o anları paylaştı
Pedofili dosyasında adı geçen Goldman Sachs bankasının avukatı istifa etti

Dev bankada deprem! Mesajlar ifşa olunca koltuğu bırakıp kaçtı
Sağlık ocağından dinleme cihazı çıktı

Temizlik sırasında doktorların odasında bulundu! Polis hemen el koydu
Oğlunun evinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aylar sonra kaldırıldı

Oğlunun evinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aylar sonra kaldırıldı
Didem Ceran, yüz estetiği sonrası 19 gündür banyo yapmadığını açıkladı

19 gündür banyo yapmamış, o anları paylaştı
Kenti hortum vurdu! Besici ve üreticilerin kaybı büyük

Kenti hortum vurdu! Besici ve üreticilerin kaybı büyük
Ünlü isim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekküre gitti: Merak etmeyin

Erdoğan'a teşekküre gidip bir de fotoğraf paylaştı: Merak etmeyin