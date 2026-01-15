Haberler

İş yeri sahibine şantaj yapan 4 şüpheli tutuklandı

Antalya'da iş yeri sahiplerinden iskansız yapı üzerinden şantaj yaparak 2 milyon lira alan 5 şüpheli, suçüstü yakalandı. 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

ANTALYA'da bir iş yeri sahibine iskansız yapı üzerinden şantaj yapıp 2 milyon lira alan 5 şüpheli, suçüstü yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Kepez ilçesi Altınova bölgesinde bir iş yerinin yer aldığı yapının iskansız ve ruhsatsız olması sebebiyle, belediye ve diğer kamu kurumlarına şikayette bulunulacağı yönünde iş yeri sahiplerine şantaj yapıldığı şikayeti sonrası çalışma başlattı. 5 şüpheli, iş yeri sahibinden 2 milyon TL aldıkları esnada suçüstü yakalandı.

'Nitelikli Dolandırıcılık' ve 'Şantaj' suçlarından adli makamlara sevk edilen 5 şüpheliden 1'i adli kontrolle bırakılırken, 4'ü tutuklandı.

