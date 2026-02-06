Haberler

Antalya'da Hortum ve Sağanak Yağmur Seraları ve Bahçeleri Vurdu

Antalya'da Hortum ve Sağanak Yağmur Seraları ve Bahçeleri Vurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kumluca ilçesinde sabaha karşı etkili olan güçlü sağanak ve hortum, bölgede ciddi hasara yol açarak seraları su altında bıraktı. Üreticiler, hasat edilmesi beklenen ürünlerini kurtarmaya çalışıyor.

SERA VE BAHÇELER SUYA GÖMÜLDÜ

Antalya'nın Kumluca ilçesinde sabaha karşı etkili olan kuvvetli sağanak ve hortumun verdiği zarar gün aydınlanınca ortaya çıktı. Bölgedeki seralardan bir kısmı su baskınları, bir kısmı ise hortum nedeniyle zarar gördü. Hortum seraların plastik örtülerini parçalayıp, etrafa savururken, demir iskeletlerini yerle bir etti. Cam seralar ise büyük ölçüde hasar görürken, hasat edilmeyi bekleyen başta domates olmak üzere ürünler de sel ve hortumdan etkilendi. Üreticiler su içinde kalan seralarındaki ürünlerini kurtarmaya ve yaralarını sarmaya çalışırken, sabaha karşı hortumun ve yağışın sesine uyandıklarını söyledi. Bölgedeki bazı narenciye bahçelerinde de su baskınları olurken, yağışın etkisiyle dalından dökülen ürünlerin suya gömüldüğü görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem

6 Şubat'ın yıl dönümünde korkutan deprem! Birçok ilde hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 Şubat depremlerinden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar

Depremden yeni görüntüler: Hastalar sürünerek kaçmaya çalıştı
3 harfli marketin depo çalışanları isyan etti: Havalandırma yok, uyuz olan çalışanlar var

3 harfli marketin çalışanları isyan etti: Uyuz olanlar var
'Nişanlım depremde öldü' deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti

"Nişanlım depremde öldü" deyip vurgun yapan fenomene mahkemeden ceza
10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir

10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar

Depremden yeni görüntüler: Hastalar sürünerek kaçmaya çalıştı
Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek

Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
Düğünden dönenleri taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı! 13 ölü, 34 yaralı

Düğünden dönüyorlardı! Cesetleri otobüsten güçlükle çıkardılar