Antalya'da hortum sonrası enkaz kaldırılıyor; su ise çekilmedi

Antalya'da hortum sonrası enkaz kaldırılıyor; su ise çekilmedi
Güncelleme:
Aksu ilçesinde meydana gelen hortum nedeniyle hasar gören teknelerin kaldırılması ve temizlik çalışmaları sürüyor. Tarım alanları ve ormanlık bölgelerde biriken su nedeniyle zor şartlar yaşanıyor.

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde hortumun vurduğu bölgelerde hasar gören teknelerin kaldırılması ve temizlik çalışmaları başlatıldı. Tarım alanları ve ormanlık bölgelerde biriken suyun, yağışın üzerinden günler geçmesine rağmen çekilmediği görüldü.

Antalya'da geçen hafta pazartesi gecesi etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok noktasında su baskınları yaşanırken, hortum ve fırtına nedeniyle birçok tarım arazisi zarar gördü. Aksu ilçesinde Aksu Çayı üzerinde gece saatlerinde oluşan hortum büyük hasara yol açtı. Hortumun etkilediği alanda bakım için karaya çekilen tekneler ile kıyıdaki tur ve balıkçı tekneleri zarar gördü. Bazı tekneler devrilip üst üste gelirken, bazıları ise yaklaşık 100 metre sürüklendi.

Milyonlarca lira değerindeki teknelerin bir kısmı hortumla birlikte karaya savruldu, karada bulunan bazı tekneler ise parçalanarak metrelerce uzağa fırladı.

Hasar gören ve batan tekneler için bölgede kaldırma çalışmaları başlatıldı. Teknelerin bazıları vinç ile kaldırılırken, alanda iş makineleriyle de temizlik yapıldı. Diğer yandan, hortum nedeniyle batan bazı teknelerin hala suyun içerisinde olduğu görüldü.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Hortum, Kumköy sahiline giden yol üzerindeki ormanda da etkili oldu. Çok sayıda ağacın devrildiği, bazılarının ise gövdesinden kırıldığı görüldü. Hasar tespit çalışmaları sürerken, tarım alanları ile ormanlık bölgelerde biriken suyun, yağışın üzerinden günler geçmesine rağmen çekilmediği görüldü.

HASAR DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Hortumun neden olduğu hasar, dron ile görüntülendi. Görüntülerde hasar gören teknelerin kaldırma çalışmaları, batan tekneler ile devrilen ağaçların yarattığı tahribat net şekilde görüldü.

